Une convention de tatouage à Ozoir-la-Ferrière

Les Français sont-ils en train de devenir des accros au tatouage ? Une personne sur cinq aurait un tattoo et cette tendance va en s'accentuant. Le tatouage est bien plus qu'un simple accessoire esthétique. Il est un morceau de soi et une façon de dévoiler sa personnalité. A Ozoir-la-Ferrière, dans la salle Le Caroussel, c’est un rendez-vous convivial qui va rassembler durant trois jours tous les passionnés et les néophytes désireux de découvrir le travail de 40 artistes talentueux. « L’objectif n’est pas d’organiser un séminaire réservé aux pros ni de rendre notre art moins accessible, mais de renouer avec les vieilles recettes. C’est un retour aux sources », affirme Stéphane Remandet, co-organisateur

4, rue de la ferme du Presbytère, Ozoir-la-Ferrière. Entrée : 10 euros la journée et 15 euros le pass de 3 jours.