Une consultation publique sur le réaménagement de la gare de Melun

Ce réaménagement de la gare SNCF de Melun devrait coûter 160 millions d’euros (hors taxes). L’un des objectifs des porteurs du projet est de maîtriser la hausse programmée de 30 % de la fréquentation de la gare melunaise à horizon 2030 (plus de 20 millions d’usagers par an contre près de 15 millions actuellement). Le projet prévoit l’accès auxpersonnes à mobilité réduite,l’agrandissement des espaces avec des quais rénovés et rehaussés, l’installation d’ascenseurs, la créationd’un passage souterrain pour relier le sud au nord de la ville (sans titre de transport), ainsi que le réaménagement de la gare routière.

Cet investissement, qui est jugé exorbitant par le groupe d’opposition “Pour une communauté d’agglomération écologiste et sociale“ (PUCES), sera cofinancé par Île-de-France Mobilités, SNCF Gares & Connexions et la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine. La mise en service s’échelonnera de 2024 à 2030. A noter, enfin, que le commissaire-enquêteur sera présent à la mairie de Melun le 2 mars (14h30-)17h30, ainsi qu’à la mairie de Dammarie-les-Lys le 23 février (14 heures-17 heures). Il répondra à toutes les questions.