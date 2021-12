Une conciergerie ouverte à Melun

Cette conciergerie est rattachée à Melivélo, l'agence de location de vélos mécaniques et électriques située à proximité de la gare SNCF de Melun. Mise en place via un partenariat entre l'agglomération melunaise et plusieurs commerçants locaux, elle vous permet de passer une commande auprès de différents commerces, puis de récupérer vos achats à la vélosation Melivélo. Pressing, cordonnerie ou encore livraison de produits non périssables sont les services proposés par cette conciergerie, qui va étoffer son offre dans les prochains mois. Pour l'instant, seules les prestations de pressing et de cordonnerie sont disponibles.

Le fonctionnement est simple : une fois la commande passée (ou déposée) à la vélostation, des coursiers se déplacent chez les commerçants partenaires pour y récupérer paquets et colis. Ils utilisent un vélo cargo comme mode transport, celui-ci ayant l'avantage de n'émettre aucune émission de CO2. Le client est ensuite prévenu dès que sa commande est disponible à l'agence. Ce service est payant et comporte trois tarifs : cinq euros pour un abonnement d'un mois, dix euros pour six mois et 15 euros à l'année.

Vélostation Melivélo : 2, rue Daubigny 77000 Melun. Tél. : 01 69 68 16 49.

Horaires : du lundi au samedi (7 h 30 – 13 h/14 h – 20 h 30).

Dimanche et jours fériés (9 h -13 h/14 h – 20 h).