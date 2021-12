Une conciergerie de vélos s'installe à Westfield Carré Sénart

Un nouveau concept simple et innovant. Favorisant la mobilité douce en proposant la vente de vélos et trottinettes, il permet aux visiteurs de confier leur bicyclette à un agent pendant toute la durée de leur shopping. L'objectif est de démocratiser le vélo tout en soulageant le cycliste des éventuelles contraintes que sa pratique peut impliquer.

Depuis quelques jours, les commerçants et les visiteurs du centre de shopping Westfield Carré Sénart peuvent ainsi découvrir “We are wheelers” et sa large gamme de vélos et accessoires. Véritable pionnière en la matière, l'enseigne propose un service de conciergerie idéal pour se rendre au centre à vélo sans se préoccuper de son stationnement. Des séances de yoga sont également dispensées pas les coachs de la start-up. « Nous remercions Westfield Carré Sénart de nous accueillir et de nous accompagner dans notre démarche environnementale, souligne Edgard Cabirou, fondateur de “We are wheelers”. Notre objectif est de pouvoir participer activement à l'augmentation de la part modale du vélo, afin de réduire le taux de CO2 en région parisienne. Westfield Carré Sénart est l'un des rares centres commerciaux accessibles à vélo. Toutes les villes se situant dans un rayon de 10 km sont desservies par des pistes cyclables. A terme, nous espérons proposer nos vélos cargos pour les familles qui souhaitent accéder au centre de shopping. »

Julia Diep, la nouvelle directrice du centre commercial régional de Lieusaint, se félicite également de ce partenariat : « Nous sommes heureux de poursuivre notre engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en collaborant avec des start-up comme “We are wheelers”. Ces entreprises œuvrent pour la réorganisation urbaine au profit d'un territoire plus vert et incitent nos visiteurs et commerçants à utiliser un moyen de transport durable. »

L'arrivée de ce nouvel acteur de la mobilité urbaine s'inscrit dans le cadre du programme “Better place 2030” initié par le propriétaire Unibail-Rodamco-Westfield. Celui-ci a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus hauts standards environnementaux.

Du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 11h à 19h - Niveau 0