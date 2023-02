Une concertation publique pour la reconversion de la chocolaterie de Noisiel

Quel avenir pour l’ancienne chocolaterie Menier ? La question concernant ce site patrimonial exceptionnel, à cheval sur les communes de Noisiel et Torcy, a été posée par le propriétaire Nestlé dès 2018, avant même son déménagement à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en 2020. Cette mission a été confiée à l’aménageur Linkcity.

Au départ, celui-ci prévoyait, côté Noisiel, 950 logements de neuf étages (soit 1 300 logements cumulés pour les deux communes). Une première discussion entre la municipalité et l’opérateur a permis de faire tomber le nombre de logements à 610 et la hauteur des bâtiments à six étages.

Mais en 2021, de nombreuses interrogations sont ressorties de l’enquête publique (logements, stationnement, flux de circulation, densification d’un site protégé en bord de Marne et risques d’inondation). Ainsi, après la réunion publique du 24 mai 2022, un “comité chocolaterie” a vu le jour et le dialogue avec Linkcity a pu se poursuivre. Trois réunions se sont tenues en 2022 et des représentants d’associations, des présidents de conseils syndicaux et des élus ont pu faire entendre leur voix.

Une Cité du goût en vue

Ce processus de concertation, préalable au dépôt de permis d’aménager le site de la chocolaterie, se poursuit donc jusqu’au 25 février, à l’Hôtel de ville de Noisiel. Une exposition et un registre sont ouverts au public, tandis que Linkcity propose également plusieurs permanences en mairie (dont la dernière aura lieu le 22 février de 14h30 à 17h30) et trois visites du site qui se sont déroulées les 8, 11 et 15 février.

Le projet d’aménagement a donc évolué. Une Cité du goût se dessine autour d’une valorisation du patrimoine et de la gastronomie, tandis que le nombre de logements passerait finalement à 560, deux programmes de constructions seraient supprimés et les places de stationnement plus nombreuses.

Du côté de la mairie de Noisiel, on se veut optimiste : « Cette rénovation du patrimoine donnera un nouveau visage à la ville et nous le ferons en défendant l’intérêt de la population ». Pour aller dans ce sens, la Municipalité a déjà modifié le Plan local d’urbanisme (PLU) en décembre dernier, tout en faisant attention à préserver des zones pour respecter les souhaits des habitants. Cette concertation débouchera sur un bilan mémoire.