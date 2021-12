Une collecte de sang au Mée-sur-Seine

Cette collecte de sang se déroulera de 15 h 30 à 20 heures au sein de l’Hôtel de ville du Mée-sur-Seine. C’est une démarche simple, mais très importante pouvant sauver des vies. En effet, chaque année, ce sont plus d’un million de malades qui sont soignés grâce au don du sang. Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui est reconnue apte suite à un entretien préalable, peut donner son sang. Après 60 ans, le premier don est soumis à l’appréciation d’un médecin de l'EFS.

Hôtel de ville du Mée-sur-Seine : 555, route de Boissise, Le Mée. Renseignements : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr