Une collecte de sang au château de Fontainebleau

C’est une collecte de sang insolite qui attend les donneurs ce 9 mars de 12 h 30 à 18 heures. C’est, en effet, dans le cadre exceptionnel du château de Fontainebleau, au sein de la galerie des Cerfs (place Napoléon), qu’elle se déroulera. En raison d’un niveau dangereusement critique des réserves de sang, les Franciliens sont invités à prendre une heure de leur temps pour sauver trois vies. Pour l’Etablissement français du sang, le choix de ce lieu prestigieux est une façon de remercier les donneurs pour leur générosité. 1 700 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Île-de-France, car la durée de vie des produits sanguins est limitée (sept jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges). Le don de sang est possible toutes les huit semaines, jusqu’à six fois par an pour les hommes et quatre fois par an pour les femmes.

Les candidats doivent s’inscrire sur la plateforme mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli “Don de sang“. Ils doivent être âgés de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. Une pièce d’identité (avec photo), le pass vaccinal et le port du masque sont obligatoires.