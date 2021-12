Une collecte de jouets pour lutter contre le gaspillage

L’objectif de cette collecte, qui se déroulera dans 12 points différents, est double : aider les familles modestes et limiter le gaspillage à l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets. Elle est organisée par Ecosystem (éco-organisme ou entreprise à but non lucratif) en partenariat avec le SMETOM-GEEODE, le syndicat de traitement des ordures ménagères situé à Nangis. Cet appel au don va permettre à des centaines de familles modestes d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, mais également de prolonger la durée de vie de milliers de jouets. Confiés à la ressourcerie de la déchetterie de Provins, ces derniers seront ensuite triés, testés, complétés, nettoyés et remis en état pour être offerts à des familles ou revendus à des prix solidaires. Ecoles, déchetteries, médiathèques, mairies et bibliothèques serviront de points de collecte.

Renseignements : www.laisseparlertoncoeur.org