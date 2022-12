Une charte de sobriété énergétique à Westfield Carré Sénart

C’est un plan de réduction de la consommation énergétique de 20 % qui est visé par cette charte. Celle-ci a été signée, le 10 décembre, par Michel Bisson,maire de Lieusaint et président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, Isabelle Sanz,directrice de la Fnac Carré Sénart, et Mohamed Madounari,directeur de Westfield CarréSénart. Cet objectif s’inscrit dans une continuité d’actions ambitieuses déjà entreprises depuis 2016 par le groupe Unibail-Rodamco-Westfield, propriétaire du centre commercial et précurseur en termes de décarbonation et de sobriété énergétique.

Parmi les actions qui seront mises en place figurent la baisse de la température de déclenchement du chauffage, l’extinction de l’éclairage en dehors des heures d’ouverture, la chasse auxconsommations inutiles, la fermeture de toutes les portes donnant sur l’extérieur des locaux chauffés ou climatisés et l’augmentation de la température de déclenchement de la climatisation.

Le système EcoWatt opérationnel

Par ailleurs, les commerçants du shopping parc disposent du système d’alerte EcoWatt les informant en temps réel sur le niveau de consommation d’électricité. Ils réduiront encore davantage leurs consommations lors des journées “rouges“ avec la mise en place de mesures supplémentaires (baisse du chauffage entre 8 heures-13 heures et 18 heures-20 heures et réduction de l’éclairage de leurs boutiques).

« Nos décorations de Noël sont 100 % LED et représentent 0, 13 % de la consommation énergétique du centre. Ces décorations seront complètement éteintes en dehors des heures d’ouverture et en cas d’EcoWatt Rouge »,a annoncé Mohamed Madounari.