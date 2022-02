Une centaine de postes à pourvoir chez Murfy

Techniciens électroménagers (débutants et expérimentés) et chefs d’équipe sont notamment les postes proposés par Murfy. Une vingtaine d’offres d’emploi concerne l’Île-de-France. C’est pour répondre à la demande grandissante des Français de réparer plutôt que de jeter leurs appareils en panne que l’enseigne recrute dans ses 11 zones d’intervention. Avec plus de 85 000 réparations en trois ans, Murfy a évité plus de 5 000 tonnes de déchets. Son service de réparation couvre 205 communes sur les huit départements franciliens, soit quatre millions de foyers. La PME dispose également d’un atelier de reconditionnement basé à Bobigny.

Les contrats proposés pour ces postes sont des CDIrémunérés entre 24 000 à 34 000 euros bruts annuels (salaires variables en fonction de l’expérience). Un véhicule de fonction sera fourni.

Renseignements : www.murfy.fr