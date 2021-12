Les inondations qui ont touché la Seine-et-Marne impactent douloureusement de nombreuses entreprises du département.

Face à cette situation de crise, Jean-Robert Jacquemard, président de la CCI 77, et l’ensemble des élus consulaires expriment leur solidarité et leur soutien aux entrepreneurs et commerçants impactés par les inondations et ont décidé, pour être à leurs côtés et les accompagner, de mobiliser très rapidement les équipes de la Chambre.

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la CCI 77 a ouvert une cellule de crise animée par ses chargés de mission et experts juridiques, destinée à accueillir, informer et aider les entreprises sinistrées dans leurs premières démarches (demandes d’indemnisations, déclarations de matériels et stocks de marchandises détruits, médiation avec les assureurs, gestion des fermetures de sites, mise en chômage partiel des salariés, etc…).

La cellule CCI « SOS Inondations » est ouverte aux chefs d’entreprise tous les jours, jusqu’au 16 juin 24h/24 grâce à un relais téléphonique.

Elle est associée à 4 contacts dédiés :

Un référent : Corinne Retaud-Bianchini Un numéro de téléphone : 01 74 60 51 38 Un courriel : sosinondations@seineetmarne.cci.fr Une page d'informations Internet : www.seineetmarne.cci.fr/actualites/une-cellule-sos-inondations-pour-les-entreprises-sinistrees

Une permanence de proximité s’est immédiatement ouverte à Nemours le 3 juin dernier. Toute à la fois cellule d’accueil psychologique (écoute, soutien, réconfort), d’informations et d’aides aux commerçants et TPE-PME-PMI sinistrées, cette permanence située dans la galerie marchande de l’ancien magasin Intermarché de Nemours (rue Joseph Jacquard), restera ouverte de 9h à 17h tant que nécessaire.

D’autres vont s’ouvrir à Melun, Moret-sur-Loing et Crécy-la-Chapelle.