Une campagne de prévention gratuite du 2 au 15 novembre

Cet atelier se déroulera du 2 au 15 novembre dans plusieurs villes. Voici le planning :

À Villeparisis, le 2 novembre (14 heures-16 heures), avenue du Général de Gaulle.

À Nemours, le 3 novembre (13 heures-16 heures), ZAC des Hauteurs du Loing.

À Varennes-sur-Seine, le 4 novembre (13 heures-16 heures), centre commercial Leclerc.

À Collégien, le 5 novembre (13 heures-16 heures), centre commercial Bay 2.

À Serris, le 7 novembre (13 heures-16 heures), centre commercial Val d'Europe.

À Lieusaint, le 8 novembre (13 heures-16 heures), centre commercial Westfield Carré Sénart.

À Provins, le 13 novembre (13 heures-16 heures), parking Place de la résistance et de la déportation.

À Coulommiers, le 14 novembre (13 heures-16 heures), centre commercial Leclerc.

À Melun, le 15 novembre (13 heures-16 heures), ZAC du Champs de foire.

L'objectif de cette campagne de prévention est d'inciter les automobilistes à adopter dès maintenant les bons réflexes pour passer l'hiver en toute sécurité (changement éventuel des balais d'essuie-glaces, nettoyage des phares, du pare-brise intérieur et extérieur et des rétroviseurs). Durant l'hiver, la baisse de luminosité entraîne un véritable problème de visibilité des piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinette.