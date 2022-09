Une brigade de médiateurs dans les collèges

Ces agents de médiation ont été affectés dans 12 collèges du département selon un découpage fixé par l’Education nationale. Recrutés notamment dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire poursuivie par le conseil départemental de Seine-et-Marne, ils mèneront des actions de prévention et d’intervention aux abords et au sein des établissements concernés. Formés à la communication non violente via différents acteurs (association France médiation, CNFPT, SDIS), ces médiateurs bénéficient d’une formation continue, qui aborde plusieurs thèmes (sécurité dans les usages numériques, gestion des conflits, compréhension et repérage des situations de harcèlement, laïcité, relation de l’adolescent à l’autorité et premiers secours). 2022-2023 constituera une année d’expérimentation pour cette brigade.