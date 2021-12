Une assiette de Napoléon vendue 350 000 euros à Fontainebleau

Sa récente vente Empire a, en effet, connu un beau succès. Certains souvenirs de l’époque napoléonienne se sont littéralement arrachés à des niveaux vertigineux. Ainsi, une boîte en or de l’impératrice Marie-Louise est partie pour la somme de

175 000 euros, tandis que “Le cabaret des femmes célèbres”, en porcelaine, a été adjugé à 125 000 euros. La vente record est revenue à la fameuse assiette à dessert qui faisait partie du service particulier de Napoléon 1er lors de son exil sur l’île de Saint-Hélène. Ornée d’or et estimée à

180 000 euros, elle a été cédée finalement contre 350 000 euros. À noter que si les lots les plus chers ont été acquis par des collectionneurs privés, certains musées français en ont préempté neuf.