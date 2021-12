Une appli sympa pour les sorties nature !

Cette application pour smart phones est un véritable guide interactif : informations touristiques enrichies (avec photos, médias, vidéos), points d’intérêts à proximité (monuments, musées), services géolocalisés (gîtes d’étape, auberges, restaurants, location de vélo…). L’appli maligne regorge d’itinéraires dédiés aux différents types d’itinérance : pédestres pour les randonneurs, circuits VTC pour les amateurs de la petite reine et équestres pour les cavaliers. Chaque itinéraire offre des conditions de sécurité optimales : barres d’attache et points de ravitaillement pour les chevaux, supports pour les vélos, etc. Elle informe aussi sur la difficulté du parcours emprunté et le public auquel il s’adresse.

Les équipes de Seine-et-Marne Tourisme ont travaillé à l’élaboration de neuf boucles à forte valeur touristique, appelées « circuits premium », conçues pour une escapade de deux à trois jours, à pied, à cheval ou à vélo. Ces itinéraires sont pensés pour concilier visites de monuments, paysages remarquables, promenades et pauses gastronomiques, en proposant un accompagnement sous forme de guidage interactif, tout en cheminant sur des sentiers balisés.