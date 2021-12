Une aide financière exceptionnelle pour les personnes en difficulté

Ce sont exactement 77 815 foyers seine-et-marnais en difficulté qui vont bénéficier de cette prime solidaire versée par la caisse d'allocations familiales (Caf). Elle représente un engagement de plus de 970 millions d'euros. Elle concerne toutes les familles percevant une aide personnelle au logement (APL) et ayant des enfants, les foyers allocataires du revenu de solidarité active (RSA) et les bénéficiaires de certaines aides versées par Pôle emploi, dont l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Les montants varieront de 100 euros (pour une personne bénéficiaire uniquement d'une aide au logement) à 450 euros (pour une personne seule ou un couple avec trois enfants et allocataire des minima sociaux). 100 euros s'ajouteront par enfant supplémentaire. Les étudiants boursiers bénéficieront également d'une aide similaire.