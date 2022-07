Une agence Merci + ouvre à Melun

Créé en 2006, Merci + est un réseau national de services à domicile spécialisé dans l’entretien de la maison. Sylvie Richard, directrice de la nouvelle agence de Melun, souhaite offrir aux habitants des services de grande qualité au plus près de leurs besoins (possibilité de bénéficier prochainement d’un crédit d’impôt).

L’agence se charge de comprendre les besoins de ses clients en termes d’aide au quotidien (ménage, repassage) et de trouver un(e) intervenant(e) qualifié(e). Elle s’occupe de toutes les démarches administratives (contrat de travail, salaire, paiement des charges…).

Cette relation de proximité garantit une prise en compte des attentes spécifiques à travers une meilleure gestion des disponibilités par exemple. Enfin, une attention toute particulière est portée à la formation et au suivi des salariés. Si vous êtes qualifié(e) et motivé(e), il vous est possible de proposer votre candidature.

25 place Saint-Jean, Melun (9h-18h)

sylvie.richard@merciplus.fr

www.merciplus.fr