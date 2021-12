Une agence meldoise du Crédit Agricole Brie Picardie se renouvelle

Il aura fallu un peu moins de six mois de travaux pour transformer l'agence meldoise du marché du Crédit Agricole Brie Picardie. « C'est désormais une ambiance revisitée et contemporaine qui attend les clients

- particuliers, professionnels, associatifs, etc. – dans cette agence modernisée », précise la banque. La structure a aussi gagné en surface, passant de 200 à près de 300 m². Cinq salons de rendez-vous permettent désormais de recevoir les clients.

« L'envie d'innover et de proposer des espaces bancaires différents et plus conviviaux nous ont guidés dans la conception de ce nouveau format d'agences », souligne Guillaume Rousseau, directeur général du Crédit Agricole Brie Picardie. Il s'agit aussi pour la banque de suivre les évolutions numériques, en mettant à disposition les dernières innovations bancaires, tout en gardant le contact humain avec des conseillers experts. Durant les travaux, débutés en décembre 2017, les clients avaient pu se rendre dans l'agence éphémère installée dans la même rue. Le Crédit Agricole Brie Picardie dispose par ailleurs de trois autres agences à Meaux.