Un vignoble va renaître au cœur de la Brie

À quelques kilomètres de Coulommiers se trouve le village de Saint-Augustin, dans la vallée bordant la rivière de l’Aubetin. C’est durant ses recherches liées à son projet de vignoble que Johan Boucain, ancien directeur d’une agence de communication, a découvert cette petite commune (1 774 habitants) et fait la connaissance de son maire, Sébastien Houdayer, propriétaire du terrain où est désormais implanté le domaine. Ils ont alors décidé de s’associer en 2022, afin de renouer avec l’Histoire de Saint-Augustin qui fut la quatrième commune de Seine-et-Marne en surface viticole au XVIIIe siècle. En effet, à cette époque, près de 230 hectares avaient été plantés sur cette commune, soit 25 % de sa superficie.

Dans un premier temps, le vignoble a été installé sur les bords de l’Aubetin sur une superficie de deux hectares. Il sera 100 % bio et respectera le cahier des charges du tout nouveau label Indication géographique protégée (IGP) Île-de-France. Trois cépages différents vont être plantés au printemps :

50 % de Pinot noir, 25 % de Chardonnay

et 25 % de Floréal.

Une campagne de financement lancée

Loin d’être des novices, Sébastien Houdayer et Johan Boucain sont des connaisseurs de la vigne. Le maire de Saint-Augustin, issu du monde agricole, est bouilleur de cru et donc habilité à produire ses propres eaux-de-vie. Quant à l’entrepreneur, c’est un passionné de vin qui a à cœur de valoriser son terroir à travers la vigne. « C’est une manière pour moi de favoriser les circuits courts de la distribution et l’emploi », précise Johan Boucain. C’est d’ailleurs cette passion qui l’a poussé à reprendre ses études : en juin prochain, il passera un bac pro viti-vinicole.

Parallèlement, une campagne de financement en ligne a été lancée, afin de réunir 15 000 euros. Une somme qui servira à équiper le domaine avec du matériel viticole d’occasion (petit tracteur, décavaillonneuse, charrue vigneronne et remorque). Des protections pour les jeunes pieds de vignes sont également nécessaires, afin qu’ils ne soient pas mangés par les lapins ou les chevreuils. Enfin, quelques arbres fruitiers seront également plantés.

Les donateurs les plus généreux (versements compris entre 500 et 1000 euros) seront gâtés. Ils auront, en effet, droit à un pied ou un rang de vigne à leur nom, à une visite du domaine, à une invitation à participer à la première vendange ou encore à des bouteilles maison. Rendez-vous désormais en 2027 pour la première récolte...