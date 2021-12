Un verger bio et écolo implanté à Lésigny

Faire découvrir (ou redécouvrir) aux habitants de Lésigny la richesse de la flore et de la faune locales qui les entourent pour leur donner l'envie de la préserver. Tel est l'objectif du projet “Un Verger dans ma ville” mené par HiPP Biologique. Depuis plus de 65 ans, cette marque, spécialisée notamment dans des produits bio pour bébés, s'engage pour le respect de l'environnement et de la préservation de la biodiversité.

À Lésigny, c'est un verger biologique et écologique de 6 000 m2, véritable poumon vert au cœur de la ville, qui a été récemment inauguré. Ce verger privilégiera d'anciennes variétés de fruits pour lutter contre l'appauvrissement de la biodiversité. Ces arbres et arbustes fruitiers évolueront au fil des saisons et représenteront une importante richesse génétique. Dans les différentes zones que composent ce verger ont été ainsi plantés pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, néfliers, figuiers, framboisiers, cassissiers, groseilliers et noisetiers. On note également la présence de pieds de vignes et la mise en œuvre d'une prairie fleurie.

En plus de son rôle de “conservatoire” de variétés, ce verger offrira un habitat idéal à un grand nombre d'animaux. Oiseaux, hérissons, coléoptères ou encore insectes menacés y trouveront refuge grâce au choix de variétés d'arbres bien spécifiques et à l'implantation de différents abris adaptés comme un hôtel à insectes et un nichoir à oiseaux. Enfin, un composteur a été également installé. Celui-ci permettra de sensibiliser petits et grands à la question du recyclage des déchets et à la nécessité de favoriser des pratiques agricoles plus durables.

Le choix de la commune de Lésigny (près de 7 400 habitants) n'est pas dû au hasard. Cette ville pilote est, en effet, fortement engagée en faveur de la biodiversité. En Seine-et-Marne, elle fait figure d'exemple, réussissant à concilier préservation de l'environnement et amélioration du cadre de vie de ses administrés.

Dans ce verger, chacun sera libre de créer sa propre expérience en partant à la découverte de la flore et de la faune singulières présentes. Cet espace, qui s'adresse à tous les publics, se veut un lieu de découvertes, d'échanges et de partage intergénérationnel.