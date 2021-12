Un vaccinodrome ouvrira à Fontainebleau le 31 mai

Il sera installé au gymnase Lucien Martinel, ouvert 7 j/7 (de 9 heures à 17 h 30) et pourra vacciner jusqu'à 2 000 personnes par jour. Plus de 60 médecins, infirmiers, pompiers et personnels d'accueil seront mobilisés. Ce centre viendra compléter les 12 centres de vaccination ambulatoires du département et remplacera l'actuel centre de la ville. Il sera le deuxième plus grand centre de Seine-et-Marne après celui de Disneyland Paris à Coupvray. C'est le vaccin Pfizer qui sera administré. Tous les adultes seront éligibles et devront se munir de leur carte vitale, ainsi que d'une pièce d'identité en ayant préalablement pris rendez-vous sur la plateforme Doctolib. Enfin, les personnes ayant déjà reçu une première injection à Fontainebleau pourront recevoir leur seconde injection dans ce nouveau centre sans avoir à effectuer de nouvelles démarches.

Inscriptions :www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/fontainebleau/vaccination-covid-19-ville-de-fontainebleau. Tél. : 01 77 03 81 80