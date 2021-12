Un “vaccibus” à l'hôpital de Meaux

Déjà de passage les 9 et 16 août, ce ‘'vaccibus'' stationnera encore les 23 et 30 août, de 10 heures à 18 heures, sur le parking du bâtiment B de l'hôpital de Meaux. Aucun rendez-vous n'est nécessaire pour venir se faire vacciner. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre l'Agence régioinale de santé et la Communauté d'agglomération Pays de Meaux.