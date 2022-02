Un trio ministériel en visite au lycée agricole La Bretonnière

Cette visite ministérielle avait pour objectif de valoriser les formations et les métiers liés à l’agriculture et à soutenir les actions d’éducation au développementdurable dans les écoles et les établissements d’enseignement professionnel.

Accueillis par Hubert Masson, le directeur de ce lycée agricole, Jean-Michel Blanquer (Education nationale, Jeunesse et Sports), Julien Denormandie (Agriculture et Alimentation) et Franck Riester (Commerce extérieur et Attractivité) ont pu ainsi échanger avec des élèves des enseignants du lycée, ainsi qu’avec des collégiens de Coulommiers (collège Lafayette).

Les trois ministres ont assisté à une présentation du label E3D (établissements engagés dans une démarche globale d’éducation au développement durable) obtenu par l’établissement de Chailly-en-Brie. L’association Terragir a ensuite présenté la plateforme “Ma forêt et nous”, outil pédagogique à destination des écoles primaires et des collèges.