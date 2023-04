Un tournoi de détection esport au Théâtre-Sénart

Le dimanche 23 avril, le Théâtre-Sénart de Lieusaint va accueillir 64 joueurs et jusqu’à 300 supporters pour un tournoi de détection sur FIFA 2023. Cette compétition sera ouverte à tous les joueurs et joueuses de Lieusaint à partir de 12 ans, qu’ils soient débutants ou bien expérimentés.

Grande finale le 24 juin

Les quatre finalistes participeront à la grande finale, qui se tiendra le 24 juin au centre commercial Westfield Carré Sénart, toujours à Lieusaint. Les deux grands gagnants auront ensuite la possibilité d’intégrer l’équipe académique FIFA de la structure Esport Atlantide Wave (double champion de France FIFA avec le FC Lorient).

Les premiers tournois de jeux vidéo remontent aux années 1970 et 1980, mais l’esport a vraiment pris son envol dans les années 2000 avec l’essor des jeux multi-joueurs en ligne et des plateformes de streaming. Depuis, cette discipline est devenue une industrie en pleine croissance avec des compétitions majeures, des équipes professionnelles et des joueurs pouvant empocher des sommes d’argent considé­rables, aussi bien en termes de prix que de publicité.

Informations : www.ville-lieusaint.fr