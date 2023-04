Un tour de Seine-et-Marne pour les 40 ans du comité de randonnée

Un fringant quadragénaire. Créé en 1983, le comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-et-Marne (Codérando 77) souffle ses 40 bougies cette année. Pour célébrer cet anniversaire, ses membres ont mis les petits plats dans les grands en proposant un tour de Seine-et-Marne long de 650 km et constitué de 40 étapes. Débuté le 4 mars à Fontainebleau, il s’achèvera le 8 juillet, toujours à Fontainebleau, après avoir traversé 40 villes.

Composé de plus de 400 bénévoles, le Codérando 77 œuvre pour la promotion de la randonnée. Il se fixe ainsi plusieurs missions : labelliser, entretenir et baliser un réseau de 4 700 km d’itinéraires grâce à 259 baliseurs, apporter son expertise pour la création de nouveaux itinéraires en partenariat avec les collectivités territoriales et les offices de tourisme, publier les itinéraires balisés et développer la randonnée à travers ses 84 associations affiliées et ses six mille licenciés.

Des randonnées gratuites

A travers cette manifestation, le Codérando 77 ambitionne de faire découvrir le département dans toute sa diversité. Encadrées par des animateurs licenciés, toutes ces randonnées sont gratuites, tout public et accessibles via une inscription en ligne.

Pour les rendre encore plus ludiques, les organisateurs proposent aux participants deux challenges et/ou un concours. Les trois associations (ou groupes) dont les membres auront effectué le plus d’étapes seront ainsi récompensées. Même chose, sur un plan individuel, pour les trois randonneurs qui comptabiliseront le plus grand nombre d’étapes. D’autre part, un concours photo porte sur trois thèmes (flore, panorama et mise en scène). Les trois meilleures photos traitant de chaque thème seront récompensées. Enfin, ce tour est à la carte. A chacun de concocter son programme selon ses envies et ses disponibilités.



Le calendrier

10 avril (18 e étape, 13 km) : Meilleray - Montolivet ;

étape, 13 km) : Meilleray - Montolivet ; 12 avril (19 e étape, 16 km) : Montolivet - La Bonnerie-Verdelot ;

étape, 16 km) : Montolivet - La Bonnerie-Verdelot ; 19 avril (20 e étape,13 km) : Verdelot - Sablonnières ;

étape,13 km) : Verdelot - Sablonnières ; 22 avril (21 e étape, 14 km) : Sablonnières - Saint-Cyr-sur-Morin ;

étape, 14 km) : Sablonnières - Saint-Cyr-sur-Morin ; 23 avril (22 e étape, 11 km) : Saint-Cyr-sur-Morin - La Ferté-sous-Jouarre ;

étape, 11 km) : Saint-Cyr-sur-Morin - La Ferté-sous-Jouarre ; 25 avril (23 étape, 18 km) : La Ferté-sous-Jouarre - Lizy-sur-Ourcq ;

29 avril (24 e étape, 16 km) : Lizy-sur-Ourcq - Trilport ;

étape, 16 km) : Lizy-sur-Ourcq - Trilport ; 30 avril (25 e étape, 12 km) : Trilport - Meaux ;

étape, 12 km) : Trilport - Meaux ; 1 er mai (26 e étape, 25 km) : Meaux - Dammartin-en-Goële ;

mai (26 étape, 25 km) : Meaux - Dammartin-en-Goële ; 3 mai (27 e étape, 14 km) : Saint-Mard - Claye-Souilly ;

étape, 14 km) : Saint-Mard - Claye-Souilly ; 6 mai (28 e étape, 12 km) : Claye-Souilly - Villeparisis ;

étape, 12 km) : Claye-Souilly - Villeparisis ; 13 mai (29 e étape, 17 km) : Villeparisis - Chelles ;

étape, 17 km) : Villeparisis - Chelles ; 14 mai (30 e étape, 14 km) : Vaires-sur-Marne - Rentilly ;

étape, 14 km) : Vaires-sur-Marne - Rentilly ; 31 mai (31 e étape, 21 km) : Rentilly - Roissy-en-Brie ;

étape, 21 km) : Rentilly - Roissy-en-Brie ; 3 juin (32 e étape, 12 km) : Roissy-en-Brie - Pontault-Combault ;

étape, 12 km) : Roissy-en-Brie - Pontault-Combault ; 10 juin (33 e étape) : Pontault-Combault - Brie-Comte-Robert ;

étape) : Pontault-Combault - Brie-Comte-Robert ; 11 juin (34 e étape, 20 km) : Brie-Comte-Robert - Moissy-Cramayel ;

étape, 20 km) : Brie-Comte-Robert - Moissy-Cramayel ; 17 juin (35 e étape, 18 km) : Moissy-Cramayel - Savigny-le-Temple ;

étape, 18 km) : Moissy-Cramayel - Savigny-le-Temple ; 18 juin (36 e étape, 19 km) : Savigny-le-Temple - Pringy ;

étape, 19 km) : Savigny-le-Temple - Pringy ; 23 juin (37 e étape, 15 km) : Pringy - Melun ;

étape, 15 km) : Pringy - Melun ; 24 juin (38 e étape, 16 km) : Melun - Bois-le-Roi ;

étape, 16 km) : Melun - Bois-le-Roi ; 25 juin (39 e étape, 16 km) : Bois-le-Roi - Samois-sur-Seine ;

étape, 16 km) : Bois-le-Roi - Samois-sur-Seine ; 8 juillet (40e étape, 16 km) : Samois-sur-Seine - Fontainebleau.

Informations : www.randonnee-77.com et 01 60 39 60 69.