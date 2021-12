Un tour de France pour dynamiser l'emploi local

Une tournée estivale. Cet été, Ethypik, membre de l'économie sociale et solidaire (ESS) spécialisé dans le recrutement de rue, et Nhood, gestionnaire et créateur de lieux à impact positif, vont aller à la recherche de talents aux profils ciblés dans les centres commerciaux Aushopping (groupe Auchan).

Cette opération a pour but de répondre de manière très concrète aux besoins en ressources humaines des clients d'Ethypik (Veepee, DomusVi, Pôle emploi Île-de-France et Hauts-de-France) sur des métiers en tension (aides-soignants, agents de service hôtelier, préparateurs de commandes, aide à la personne, BTP et numérique). 150 postes sont à pourvoir. Cette tournée s'inscrit dans le cadre d'un partenariat conclu entre Ethypik et Nhood avec l'ambition commune d'œuvrer en faveur de plus d'inclusivité et d'une plus grande accessibilité au marché de l'emploi local pour les habitants du territoire.

« Dans les centres de vie que nous gérons, vous pouvez faire du shopping, mais aussi trouver un emploi, explique Assya Guettaf, dirigeante chez Nhood. Nous croyons que les clients des centres commerciaux ont des talents et sont des talents. Nous souhaitons booster l'emploi local, afin de donner à chacun les plus grandes chances de réussir. »

Commencé le 19 mai, ce tour de France s'achèvera le 23 juillet et s'arrêtera dans huit galeries marchandes de centres commerciaux Aushopping gérés par Nhood France. Cette première édition transitera par les agglomérations de Lyon et de Lille, ainsi que par l'Île-de-France. La dernière étape est prévue à Meaux, au Aushopping Saisons, les 21, 22 et 23 juillet.

Les équipes d'Ethypik iront à la rencontre des clients et identifieront leurs compétences humaines et comportementales via un questionnaire conçu par Mathilde Da Rocha, docteure en sciences cognitives et adapté en amont aux impératifs et besoins de chacun des employeurs. Une opportunité d'emploi leur sera ensuite proposée. « Si le contexte de crise sanitaire et économique dans lequel se tient cette opération apparaît complexe, c'est aussi une occasion de prouver à quel point des alternatives sont possibles », commente Nicolas Morby, président fondateur d'Ethypik.

Ce premier tour de France de l'emploi local témoigne d'une vision du recrutement fondamentalement innovante portée par Ethypik. Elle est soutenue par ses clients et partenaires, convaincus du caractère singulier et novateur d'une méthodologie inclusive dont le modèle social et responsable entend répondre de façon juste aux enjeux actuels de l'emploi.