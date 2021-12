Un territoire riche en patrimoine

Cette année, le département va mettre en avant ses 534 églises et ses cinq musées départementaux le temps des Journées européennes du patrimoine, mais surtout ses dizaines de châteaux et leurs magnifiques parcs.

Tout au long du week-end, des visites guidées seront organisées et ateliers et monuments exceptionnels ouvriront leurs portes aux petits et aux grands laissant entrevoir les coulisses des tranchés de la Première Guerre mondiale, de la vie de château, de la gastronomie et l'industrie locale, de la vie médiévale du territoire ou encore de ses merveilles de la Préhistoire. Voici quelques idées de visites originales pour toute la famille.

GOURMANDE

L'ancienne Chocolaterie Menier à Noisiel, aujourd'hui siège social de Nestlé France, ouvre ses portes le dimanche pour une visite libre de la chocolaterie autour des secrets du chocolat mais aussi d'un parcours balisé dans la cité ouvrière de Menier fondée en 1898. Ce lieu historique, que le Gouvernement a soumis à l'Unesco en 2002, est un symbole de la réussite industrielle française.

> Chocolaterie Menier, siège social Nestlé France, 7 boulevard Pierre-Carle, à Noisiel, visite gratuite de 9 à 17 h le dimanche 17

CHÂTELAINE

Pour l'occasion, le Château de Vaux-le-Vicomte propose aux enfants de découvrir ce joyau du XVIIe siècle au travers d'un prisme ludique. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, avec costumes et maquillage, les plus jeunes pourront profiter en famille des Jeux de La Fontaine qui relient les célèbres fables de Jean de La Fontaine aux lieux emblématiques du château et font découvrir des parties du domaine auparavant inaccessibles.

> Château de Vaux-Le-Vicomte, Maincy. Ouvert de 10 à 18 h. Tarifs : 13,5 euros, gratuit pour les - 18 ans

INSOLITE

Le musée Safran proposera aux visiteurs de tester son fameux « flight simulator ». Les passionnés pourront ainsi monter dans un cockpit reconstitué de l'A320 d'Airbus (avion équipé du CFM56, le moteur produit par Safran et General Electric, le plus vendu au monde). Ils pourront aussi prendre place dans un simulateur d'hélicoptère Bell 206 et seront aux commandes pour réaliser des vols d'initiation VFR (vol à vue) et IFR (vol aux instruments).

> Musée Safran, rond-point René Ravaud, à Réau, gratuit de 10 à 18 h. Simulations de vols, visites guidées des collections permanentes, vol de drones, démonstration de voltiges de la patrouille de France.

PALÉONTOLOGIQUE

Le Musée de la Préhistoire d'Île-de-France, qui conserve plus de 2 millions d'objets collectés par les érudits locaux, ouvre ses portes gratuitement aux passionnés d'archéologie, avec des ateliers pour les 8-14 ans (fouille sur la reconstitution d'un campement de chasseurs ; initiation à l'art des Hommes de Cro-Magnon).

> Musée de la Préhistoire d'Île-de-France, 48 avenue Étienne-Dailly à Nemours. Visite et ateliers gratuits.

FESTIVE

À Blandy, les Journées du Patrimoine coïncident avec la Foire de la Saint-Maurice qui existe depuis 1322. C'est l'occasion de faire la fête au château et au village. Tandis que le Département vous invite à découvrir gratuitement la forteresse ainsi que trois spectacles (fanfare funky, numéro de jonglage, duo de corde lisse et d'accordéon), la commune de Blandy organise sa traditionnelle foire autour du monument.

> Château de Blandy-les-Tours, place des Tours. Gratuit de 10 à 18 h. Spectacles entre 14 et 18 h en continu. Fête foraine et vide-grenier autour du château le dimanche

LUDIQUE

Cette année, la commune de Réau fait plaisir aux enfants en organisant une journée « À fond les ballons ». Les enfants pourront faire voyager leurs doudous en montgolfière et obtiendront leur diplôme de vol, découvriront une expo sur les mini-montgolfières, une sculpteuse de ballons, un circuit de mini-voiture, à pédales, et de vélos fous en tous genres, sans oublier des numéros de cirque.

> Domaine des Macarons de Réau, 970 rue Frédéric Sarrazin. Gratuit de 10 à 18 h.

HISTORIQUE

Le Musée de la Grande Guerre à Meaux conserve plus de 65 000 objets réunis par Jean-Pierre Verney, un historien passionné de la Première Guerre mondiale. Grâce à un parcours chronologique et thématique très agréable, on y comprend comment la vie des Français a basculé entre 1914 et 1918, et en quoi ce conflit a totalement changé la face du monde, de par sa durée et sa violence d'une rare intensité.

> Musée de la Grande Guerre, rue Lazare Ponticelli à Mareuil-les-Meaux. Entrée gratuite de 9 h 30 à 18 h.