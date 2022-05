Un stade Frank Leboeuf inauguré à Saint-Soupplets

Environ 200 personnes étaient présentes le 21 mai au stade municipal de Saint-Soupplet pour célébrer Frank Leboeuf. L’ancien défenseur de l’équipe de France, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde en 1998, est venu, en effet, assister à l’inauguration du stade qui portera désormais son nom. Cette enceinte, dans laquelle évolue le club local de l’ES Brie Nord, a été rebaptisée du nom de l’ancien footballeur, qui a débuté sa carrière en Seine-et-Marne.

Après avoir été accueilli triomphalement par de jeunes footballeurs qui ont agité des ballons gonflables rouges et noirs au couleurs du club, Frank Leboeuf a dévoilé la plaque sur laquelle étaient inscrits son prénom et son nom. Stéphane Devauchelle et Jean-François Copé, respectivement maires de Saint-Soupplets et de Meaux, ont également assisté à cette cérémonie. Durant deux heures, ensuite, il a participé à une séance de dédicaces, ainsi qu’à une photo souvenir.