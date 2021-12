Un service de médiation municipale à Montereau

Susceptible de connaître des différends avec ses usagers et afin d’éviter des procédures judiciaires, la ville de Montereau entend mettre en place la fonction de médiateur municipal neutre et indépendante. La médiation est une démarche gratuite et accessible à tous. Elle permet d’obtenir le règlement d’un litige dès lors que l’usager conteste une décision prise à son égard par un service communal. Elle intervient après échanges avec les services et préalablement à tout contentieux. Le médiateur sera un outil de dialogue au service des habitants, mais aussi un contributeur de l’amélioration de la qualité des services de la ville. Il sera soumis aux règles édictées par une charte.