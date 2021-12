Un service de médecine polyvalente à l'hôpital privé de Marne-la-Vallée

Ce nouveau service est destiné à combler un besoin grandissant de prise en charge pluridisciplinaire. Opérationnel depuis février dernier, il accueille des patients aux pathologies lourdes, comprend 27 lits et a déjà pris en charge plus de 100 patients. Deux jours après son ouverture, il était déjà rempli via le réseau des services des urgences.