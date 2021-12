Un service de livraison express pour les approvisionnements agricoles

En moins de 12 heures, les exploitants agricoles peuvent recevoir leurs commandes directement chez eux et sans coût additionnel. Ce nouveau service de proximité a été mis en place par Agriconomie, plateforme de vente en ligne créée en 2014 et dédiée au marché agricole. Elle accompagne ainsi les agriculteurs dans leurs défis quotidiens avec pour objectifs d'être toujours plus proche d'eux, de leur faire gagner du temps (100 heures par an) et d'améliorer la rentabilité de leurs exploitations (4 000 euros d'économie en moyenne par an). Répondre de façon express aux besoins en approvisionnement des agriculteurs constitue un véritable défi logistique pour Agriconomie qui compte aujourd'hui plus de 65 000 clients.