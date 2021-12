Un Seine-et-Marnais à la tête du Tourisme régional

Adjoint au Maire de Provins et conseiller régional, Eric Jeunemaitre présidait auparavant la commission tourisme de la Région d'Île-de-France. Il a également dirigé l'office de tourisme de Provins, parmi les plus importants pôles d'attractivité touristiques franciliens.

« Le tourisme est le premier moteur de l'économie francilienne. En tant qu'opérateur touristique de la Région, le rôle du CRT est d'accompagner les acteurs pour renforcer l'attractivité de la destination, et pour faire en sorte que ce rayonnement profite à tout le territoire », souligne Eric Jeunemaitre CRT, qui souhaite conforter le CRT dans cette mission, qu'il juge « essentielle pour notre Région ». Et le président de conclure : « Après une année 2016 difficile pour le tourisme, le secteur est reparti en 2017. Il s'agit désormais de maintenir cette dynamique, et de renforcer Paris-Île-de-France dans son statut de première destination mondiale. »

Le nouveau Président du CRT aura notamment pour mission de mettre en œuvre le Schéma régional du tourisme et des Loisirs d'Île-de-France 2017-2021, qui prévoit notamment l'émergence de parcours thématiques franciliens, une logique de contrats de destinations avec les principaux pôles touristiques de la Région, ainsi qu'un volet important dédié au digital, pour faire de l'Île-de-France une « Smart Destination ».