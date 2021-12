Un salon virtuel dédié aux CSE les 11 et 12 juin

Les salons prévus pour les comité sociaux et économiques (CSE) ayant été annulés, la société DeltaCE, spécialisée dans les solutions dédiées aux CSE à Brie-Comte-Robert, propose un salon virtuel pour aider les entreprises à obtenir des conseils d'expert et à trouver des solutions immédiatelemnt opérationnelles.

" Les CSE ont tout annulé à l'annonce des mesures de confinement : les locations de vacances, les voyages, les colonies de vacances, ... Pendant cette période de confinement et déconfinement, l'actualité sociale et professionnelle n'a jamais été aussi intense. L'objectif de cette première édition est d'informer, sensibiliser et réassurer les élus CSE dans leurs missions au quotidien. Nous souhaitons leur apporter un maximum d'informations pour les éclairer sur toutes les annonces et mesures gouvernementales grâce à une mise en relation avec des experts juridiques et des relations sociales", explique DeltaCE.

Crise sanitaire oblige, cette édition est aussi consacrée aux vacances, aux mesures barrières lors des séjours et à la meilleure façon d'organiser les loisirs des bénéficiaires en cette saison estivale. Pendant ces deux jours, de nombreux intervenants viendront présenter leurs conseils et bonnes pratiques pour aborder la reprise d'activité sereinement.

Le salon virutel rassemblera notamment de nombreux acteurs du loisir et du tourisme, des experts juridiques et comptables, ainsi que des spécialistes de la qualité de vie au travail.

Réservation sur https://www.saloon.cloud/events/rencontres-cse

Plus d'infos: https://www.deltace.fr/