Un salon de l’étudiant à Savigny-le-Temple

La Communauté d’agglomération Grand Paris Sud organise ce salon del’étudiant qui se tiendra le samedi 29 janvier (13h30-18h30) à la salle du Millénaire, à Savigny-le-Temple. Ouvert aux lycéens, étudiants et aux titulaires d’un bac + 1, + 2 ou + 3, il offrira l’occasion de découvrir de nombreux établissements scolaires du territoire. Les visiteurs pourront également s’informer sur les écoles spécialisées, d'ingénieurs et de commerce, ainsi que sur les classes prépa, les universités, les Instituts universitaires de technologie (IUT), les Brevets de technicien supérieur (BTS) et les métiers de la fonction publique (policiers, gendarmes, infirmiers…).

Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) et le Centre d’information et d’orientation (CIO) seront également présents. Enfin, plusieurs conférences seront au programme, dont une qui aura pour thème “l'excellence pour toutes et tous“.

Pour participer à ce salon, chaque visiteur doit télécharger en ligne son invitation personnelle. Celle-ci est obligatoire et gratuite.

Renseignements : salonetudiant.grandparissud.fr