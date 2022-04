Un salon consacré aux métiers de la construction à Champs-sur-Marne

L’objectif de ce salon, organisé en partenariat avec la fédération BTP 77, est de comprendre les enjeux et les perspectives des métiers de la construction en lien avec la transition écologique et numérique. Il contribue également au rapprochement et à la coopération entre les professionnels de la construction et les acteurs de la formation et fait la promotion de l’attractivité des emplois et des formations du secteur du BTP. Ce rendez-vous va rassembler plus de 200 participants : professionnels du bâtiment et de la construction, établissements de formation, représentants académiques, jeunes en formation et représentants des territoires. A noter qu’une remise des prix du Hackathon, concours consacré à la gestion des déchets sur les chantiers de construction, aura lieu à partir de 17 h 30.

Campus des métiers et des qualifications d’excellence transition numérique et écologique : mercredi 13 avril (14h30-18h30), 5, boulevard Descartes, Champs-sur-Marne.