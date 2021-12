Un rucher pédagogique à Rentilly

Chacune abrite 50 000 abeilles de type Buckfast, des abeilles douces mais peu autonomes qui nécessitent beaucoup d’attention. Elles produisent une trentaine de kilos de miel de tilleul et d’acacia, des arbres présents dans le parc. 13 visiteurs maximum peuvent accéder au rucher le dimanche entre 15 et 17h. Les enfants peuvent venir à partir de 6 ans. Des activités pédagogiques ont été spécialement pensées à leur intention, notamment des visites thématiques ayant pour thème l’extraction du miel, l’organisation d’une colonie d’abeilles ou les plantes mellifères (que les abeilles butinent pour donner du miel).

Le rucher pédagogique veut sensibiliser le public à la sauvegarde de la biodiversité et au rôle des abeilles dans la pollinisation. A partir de cet hiver, les ruches ne pourront plus être ouvertes et des conférences seront proposées à la place des visites sur le sens et le langage des abeilles et la pratique de l’apiculture en ville. Pour plus de renseignements, contacter l’Office de tourisme de Marne-et-Gondoire (01 64 02 15 15).