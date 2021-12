Un restaurant recrute à Villages Nature

Si ce nouveau haut lieu touristique francilien va ouvrir officiellement ses portes le 1er septembre, le restaurant sous enseigne Vapiano a accueilli des clients depuis la mi-août. L'ouverture de cet établissement a permis de recruter 60 employés en CDI et sûrement davantage en intérim et CDD.

Ce restaurant de 800 m² et 150 m² de terrasse a une vue directe sur le lac de la cité végétale située à 5 minutes de Disneyland Paris. Il se distingue par ses grandes tables en chêne, son mur végétal et son vénérable olivier. « Il nous est très vite apparu avec les équipes Pierre & Vacances-Center Parcs et Euro Disney que l'ADN du concept de Villages Nature était en totale cohérence avec celui de notre marque », explique Salvatore Perri, actionnaire et dirigeant de Vapiano France.