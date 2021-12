Un repas à un euro pour tous les étudiants

Couvre-feu oblige, chaque étudiant (qui doit posséder un compte Izly) peut acheter directement deux repas (pour le midi et le soir) sous forme de vente à emporter. « Ce sont ainsi près de 20 000 étudiants non boursiers et près de 28 000 étudiants boursiers qui ont bénéficié des repas à un euro », a déclaré FrédériqueVidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation. Les Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) ont ouvert près de 400 points de vente et pourront en ouvrir davantage si besoin.