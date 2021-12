Un refuge pour les chats errants à Lieusaint

Baptisé “Chatipi“, le but de ce chalet est de sensibiliser le public à ce phénomène de l’errance féline qui touche plus de 11 millions de chats en France. Inventeur de ce concept, One Voice a fourni le chalet et prendra en charge les frais (vétérinaires et nourriture) des quinze premiers chats pris en charge. De son côté, la municipalité de Lieusaint a réalisé la dalle en béton et l’enclos, tandis que PAChats 77 a monté le chalet et sera chargée du suivi sanitaire des chats et de l’entretien du chalet.

Chatipi : parc de l’Église, rue neuve, Lieusaint.