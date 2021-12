Un programme résidentiel à Chelles en 2023

La signature est intervenue le 10 mai entre M2CA, le promoteur Verrecchia et le cabinet d'architecture A26. Elle porte sur le lot 2 de l'îlot Sernam. Ce programme résidentiel, situé dans la ZAC de l'Aulnoy, à Chelles, sera idéalement placé, à proximité immédiate du centre-ville et de la gare (dont la ligne 16 du Grand Paris Express est attendue pour 2028). Relié au réseau de géothermie de Chelles (6 000 logements déjà raccordés), il va être réalisé en pierre de taille massive provenant des Carrières Violet de Nogent-sur-Oise. Ressource locale et réutilisable, la pierre de taille est un matériau de choix en matière de construction bas carbone. L'ensemble prévoit la construction de 81 logements avec deux locaux en pied d'immeuble qui abriteront un restaurant et le cabinet d'une profession libérale.

Sur ces 81 logements, 36 font l'objet d'un partenariat entre Verrecchia et In'Li (filiale du groupe Action Logement) pour développer l'accession à la propriété sous forme de leasing immobilier. Ce dispositif permet au locataire de devenir propriétaire de son logement après l'avoir loué pendant cinq ans, période durant laquelle une partie de la mensualité versée lui permet de constituer un apport en vue du financement de son acquisition. Déjà testé par In'Li à Viroflay (Yvelines) et à Bagneux (Hauts-de-Seine), ce mécanisme est proposé pour la première fois en Seine-et-Marne.

D'autre part, M2CA aménage au cœur de l'îlot Sernam un parc de 5 000 m² agrémenté d'une aire de jeu et d'une extension du lac déjà existant. Le futur parc des Closeries de l'Aulnoy sera un espace de fraîcheur dans la ville. L'agrandissement du bassin de rétention des eaux pluviales permettra de réduire les rejets des eaux qui s'infiltreront dans la terre. Cette nouvelle opération constitue une étape supplémentaire dans le projet d'aménagement conduit par M2CA à Chelles avec deux programmes résidentiels, déjà livrés en 2020 et au début de cette année.

Dans un contexte économique bouleversé par la crise sanitaire, le conseil d'administration de M2CA a validé le bilan d'activité 2020 de la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN). Avec des objectifs opérationnels et économiques atteints depuis sa transformation en SPLA-IN en 2019, la filiale d'EpaMarne affiche un bénéfice d'exploitation positif pour un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros en 2020. Son capital est détenu à 35 % par la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne, à 31 % par la ville de Chelles et à 34 % par EpaMarne.