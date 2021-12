Un premier salon pour les opérateurs fibre optique

Le premier Forum des opérateurs concernant la fibre optique se tiendra le mardi 26 septembre à partir de 17 h, à Neufmoutiers-en-Brie, salle Alain Peyrefitte. Aujourd'hui, améliorer les communications électroniques représente un défi important dans le développement et l'attractivité d'un territoire. E-mails, démarches administratives, recherche d'emploi, renseignements divers, téléphonie, télévision… longue est la liste des domaines investis par cette technologie qui n'en est qu'à ses débuts. Il sera possible d'y consulter les Fournisseurs d'accès à internet (FAI) présents sur le réseau sem@fibre77. Ces derniers présenteront leurs offres et communiqueront les informations nécessaires à la prise d'un abonnement et au raccordement.