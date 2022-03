Un pôle hôtellerie-restauration bientôt à Esmans

Corimmo Invest, spécialiste de la promotion immobilière commerciale et filiale du Groupe Coreal, lance la construction d’un pôle hôtellerie-restauration à Esmans, sur le lieu-dit Le Petit Fossard. Ce futur ensemble immobilier comprendra six enseignes (trois restaurants, une boulangerie, un hôtel et un bar) pour une surface locative totale de 4 060 m². Il comptera également 229 places de stationnement extérieur, dont 24 équipées de points de recharge pour véhicules électriques et huit réservées à des personnes en situation de handicap.

Trois enseignes (deux restaurants et une boulangerie) seront louées via le processus de bail en l’état futur d’achèvement (BEFA), tandis que les trois autres (un restaurant asiatique, un hôtel et un bar) seront vendues en l’état futur d’achèvement (VEFA). Cette réalisation viendra compléter l’offre déjà présente sur l’espace commercial du Bréau, à Varennes-sur-Seine, composé d’une quarantaine d’enseignes (E. Leclerc, Flunch, Décathlon, Micromania…).

À noter que la structure de l’ensemble des bâtiments sera composée d’une charpente métallique respectueuse de l’environnement.

Créé en 2010, Corimmo Invest se charge de la détection de foncier, dumontage d’opération, de l’étude de faisabilité, du dépôt de permis de construire, mais également de la recherche d’investisseurs. Ce promoteur immobilier a réalisé plus d’une vingtaine de programmes à destination d’investisseurs et d’organisations publiques et privées. Sa maison mère, le Groupe Coreal, a été fondée en 2004. Elle a livré 168 programmes et plus de 500 000 mètres carrés depuis bientôt 18 ans. En 2020, Coreal a réalisé un chiffre d’affaires de 15,6 millions d’euros et vise les 35 millions d’euros pour 2021. Installé à Thiais (Val-de-Marne), ce groupe est présent dans huit régions de France métropolitaine, dont l’Île-de-France.

