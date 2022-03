La municipalité du Mée-sur-Seine, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), organisera ce point vaccination gratuit et sans rendez-vous le 24 mars. Le vaccin proposé sera Pfizer et la vaccination sera ouverte à partir de 12 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un parent et avec une autorisation parentale).

Place du marché (avenue de la gare, Le Mée-sur-Seine). Renseignements : www.lemeesurseine.fr.