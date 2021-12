Un périple à vélo Torcy-Caen contre les rivalités inter-quartiers

Cette opération a été lancée par des éducateurs et des élus de la ville de Torcy à la suite de la mort, le 19 mars dernier, d'un jeune habitant de Saint-Thibault-des-Vignes lors d'une rixe. Cette opération a été encadrée par l'Office municipal d'animation (OMAC) de la cité Arche-Guédon et soutenue par le dispositif ‘'Quartier d'été'' et la Communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Associant quatre communes (Torcy, Noisiel, Saint-Thibault-des-Vignes et Champs-sur-Marne), elle avait pour objectif de prévenir les violences entre bandes et de renouer le dialogue entre les jeunes de différents quartiers.

A l'issue de leur périple à vélo de 926 kilomètres (un aller-retour entre Torcy et Caen), les 23 jeunes ont été accueillis par Nadège Baptista, préfète à l'Egalité des chances de Seine-et-Marne. Des parents et des élus étaient également présents pour les féliciter.