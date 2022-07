Un Pathé Games au Westfield Carré Sénart

Inauguré en mai dernier, cet espace de jeux ludique, convivial et intergénérationnel vient renforcer le rôle de pôle de loisirs du cinéma Pathé et du centre commercial Westfield Carré Sénart, à Lieusaint. Au programme : jeux à succès vintage, bornes d’arcade dernière génération et jeux pour les enfants. Le tout est accompagné de licences à succès. Au total, ce sont 13 jeux qui sont proposés dans un espace de 120 m2 organisé en trois pôles (Family, Gamers et Vintage). Régulièrement renouvelée pour satisfaire les joueurs et conserver l’attractivité du lieu, l’offre Pathé Games est destinée au grand public, mais vise également les événements privés pour les familles et les entreprises avec la possibilité de privatiser complètement le lieu.

Pathé Games (cinéma Pathé Carré Sénart, centre Commercial Westfield Carré Sénart) : 3, allée du Préambule, Lieusaint.

Les jeux :Overtake DX, Speed Driver 5, Super Bikes 3, Mario Kartarcade GP DX, Boxer Foot Combo, Dinosaur Park, Game On, Evo, The Munsters, Crazy Monsters, The Walking Dead Arcade, Minecraft Dungeons, Halo Fireman Raven.

Les tarifs:1 jeton : 2 euros, 3 jetons : 5 euros, 7 jetons : 10 euros, 16 jetons : 20 euros et 40 jetons : 40 euros.