Un ‘'Pass sport'' de 50 euros pour 5, 4 millions d'enfants

Le lancement du ‘'Pass sport'' s'inscrit dans le cadre de cette reprise. Destiné à aider les jeunes et les personnes en situation de handicap à pratiquer une activité sportive en participant au financement de leur inscription dans un club, ce ‘'Pass sport'' sera doté d'un montant de 50 euros par enfant et sera cumulable avec d'autres aides pour adhérer à un club. Il concerna un public large de 5, 4 millions d'enfants (soit tous ceux éligibles à l'allocation de rentrée scolaire et tous les mineurs bénéficiaires de l'allocation AEEH pour les personnes handicapées). Enfin, il pourra être renouvelé en 2022.