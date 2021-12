Un « pass culture » de 300 euros pour les jeunes de 18 ans

Il permet à ces jeunes majeurs de bénéficier d'un chèque de 300 euros à dépenser pour des biens ou services culturels (livres, films, disques, spectacles, expositions, concerts). Les personnes éligibles devront télécharger une application et s'inscrire lors de leur 18e année. Ce pass sera utilisable pendant 24 mois maximum. En revanche, impossible de dépenser ce chèque en commandant des biens livrés notamment par Amazon. Ce pass ne pourra pas être utilisé sur certaines plateformes de vidéos en VOD comme Netflix, Amazon Prime et Disney, mais d'autres l'accepteront comme moyen de paiement (Canal, OCS et FilmoTV).

Ce dispositif est appelé à évoluer. Ainsi, à compter de 2022 et à partir de la 4e, un collégien pourra percevoir 25 euros par an. Même chose au lycée avec 50 euros offerts chaque année. Au total, ce sont 200 euros qui seront versés de la 4e à la Terminale, cette somme venant s'ajouter aux 300 euros du « pass culture ».