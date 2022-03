Un partenariat entre l’Adie et l’Urssaf Île-de-France

Une convention de partenariat a été signée, le 10 mars, entre les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (Urssaf) et l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie). Pour les deux partenaires, l’enjeu de ce rapprochement est de renforcer l’accompagnement dédié aux entrepreneurs et aux porteurs de projets de création d’entreprise, public cible de l’Adie.

D’un côté, l’Urssaf est un organisme qui agit au service de la protection sociale de la population à travers la collecte et la redistribution des cotisations et contributions sociales. Ainsi, en 2021, l’Urssaf Île-de-France, qui gère plus de 1,48 millions de comptes, a recouvré plus de 118 milliards d’euros. De l’autre, l’Adie (600 salariés, 158 antennes et 292 permanences) accompagne 46 000 entrepreneurs. Depuis 30 ans, elle défend l’idée que chacun, même sans capital et sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. Les résultats sont au rendez-vous : à deux ans, 76 % des entreprises accompagnées sont, en effet, pérennes et 84 % des personnes financées sont durablement insérées professionnellement.

Depuis 2021, l’Urssaf Île-de-France et l’Adie expérimentent différents types d’actions conjointes, comme la formation des bénévoles et salariés de l’Adie aux démarches sociales de l’Urssaf et l’organisation d’un webinaire commun destiné aux porteurs de projet. Le succès de ces actions a donc incité les deux organismes à développer leur partenariat. Celui-ci doit faciliter l’identification des besoins des nouveaux usagers et le déploiement d’actions correspondantes. C’est d’ailleurs l’une des missions du réseau des Urssaf : un accompagnement au moment de la création d’entreprise, mais aussi tout au long de l’activité.

Ce partenariat a aussi pour but de promouvoir l’offre de l’Adie auprès des publics de l’Urssaf en quête d’un financement (et réciproquement), d’aider à sécuriser l’activité des travailleurs indépendants, de développer la connaissance réciproque des réseaux, d’assurer un suivi des actions, de valoriser les bonnes pratiques et, enfin, de développer des actions innovantes au service des entrepreneurs indépendants.