Un partenariat culturel inédit Louvre/Département

Les projets à développer à travers ce partenariat concerneront :

des actions d'éducation artistique et culturelle à destination des plus jeunes, notamment grâce à la Petite Galerie du Louvre et à son module itinérant ;

le développement d'une offre culturelle adaptée aux personnes éloignées du monde de l'art (personnes du champ social ou en situation de handicap, personnes habitant des territoires éloignés de l'offre culturelle) ;

une collaboration entre les musées et sites patrimoniaux de Seine-et-Marne et le musée du Louvre, en termes de partage d'expériences et de développement de publics.

Soucieux de remplir pleinement son rôle éducatif et social, le musée du Louvre s'attache depuis de nombreuses années à favoriser, en toutes circonstances, la rencontre entre les publics et les œuvres. Le Louvre a également pour mission d'accompagner les territoires dans la mise en œuvre du plan national pour l'éducation artistique et culturelle et d'œuvrer aux côtés des collectivités territoriales à la démocratisation culturelle.

Les élus du Conseil départemental de Seine-et-Marne ont récemment voté de nouvelles orientations pour la politique culturelle du Département.

Ces orientations renforcent ainsi la relation entre culture et éducation, par le biais de l'Education artistique et culturelle. Plus globalement, elles visent à réduire les inégalités territoriales en matière d'accès aux ressources et à une offre culturelle de qualité.

Forts de ces objectifs communs, les partenaires ont décidé de développer ensemble des projets, contribuant à la circulation et à l'élargissement des publics entre deux territoires proches.