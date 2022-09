Un nouvel escadron de gendarmes mobiles à Melun

Un escadron de gendarmes mobiles va bientôt s'installer en Seine-et-Marne. Il sera basé à Melun et fait partie du dispositif annoncé par la première ministre Elisabeth Borne dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI).

Cette loi prévoit la création de 11 unités de force mobile (UFM) pour préparer, notamment, les grands événements sportifs (Coupe du monde de rugby en 2023 et Jeux olympiques et paralympiques en 2024) et maintenir l’ordre public. Ces escadrons de gendarmerie mobile sont des unités robustes, polyvalentes et projetables sans délai en tous points du territoire national y compris en Outre-mer sur des missions de sécurisation comme de maintien ou de rétablissement de l’ordre.

Policiers et gendarmes en renfort

Concernant la Police nationale, quatre compagnies républicaines de sécurité (CRS) vont être implantées respectivement à Marseille (Bouches-du-Rhône), Chassieu (Rhône), Nantes (Loire-Atlantique) et Montauban (Tarn-et-Garonne). Ces compagnies seront composées de 200 policiers chacune. Souples et mobiles par leur organisation, elles permettent d’assurer une grande rapidité d’intervention avec des moyens optimisés.

Pour ce qui est de la gendarmerie nationale, outre celui de Melun, six autres escadrons de gendarmes mobiles seront créés à Hyères (Var), Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), Villeneuve-d’Ascq (Nord), Dijon (Côte-d’Or), Thionville (Moselle) et Lodève (Hérault). Au total, cela représente 840 gendarmes.